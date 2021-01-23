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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
وائل توفيق
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شاركت الفنانة سميرة أحمد في فيلم «بنت بديعة» بعدما انتهت من «الشيماء» الذي اشترط عليها فيه المخرج حسام الدين مصطفى ألا تشارك في بطولة أي فيلم سينمائي آخر، إلا بعد مرور عامين من عرضه، تقديرًا لشخصية «الشيماء» التي جسدتها في الفيلم، خاصة وأنها شقيقة الرسول محمد في الرضاعة.

وتسببت مشاركة الفنانة سميرة أحمد في فيلم «بنت بديعة» في رفع دعوي قضائية ضدها من المخرج حسام الدين مصطفى، لأنها خالفت الشروط التي اتفقوا عليها.

وكانت الفنانة سميرة أحمد قد تعرضت لهذا الموقف، أكثر من مرة، الأولى بسبب فيلم «فجر الإسلام» بعدما شاركت في بطولة الفيلم، ومنعت من بطولة فيلم «دنيا الله» لنجيب محفوظ، حتى لا تكون الساقطة في «دنيا الله» هي نفسها بطلة فيلم «فجر الإسلام» والثانية في فيلم «اعترافات امرأة» حين حفظت أغاني فيلم «حرامي الورقة» قال لها المخرج بعد البروفة الأخيرة إن الدور قد سحب منها.

واتجهت «سميرة» بعد أزمة فيلم «بنت بديعة» إلى رئاسة الجمهورية بكل وثائقها وعقودها القديمة التي ألغيت، وبما كتبته الصحافة وتوجه مسئول في رئاسة الجمهورية بالسؤال إلى وزير الثقافة فأبدى الأخير دهشة بالغة مما يسمع، وقال إنه لا يعلم شيئًا عن الأمر، وبعد 24 ساعة عادت سميرة أحمد بطلة لفيلم «بنت بديعة».

يدور فيلم «بنت بديعة» حول «بديعة» الفتاة الفقيرة التي تحب شابا ثريا وتنجب منه ابنه وترفض عائلته الزواج منها أو رعايتها وتطردها، وتسير بلا هدى فيقابلها شباب منحرف يحاولون الاعتداء عليها ويخطفون ابنتها منها، تنهار «بديعة» وتحاول أن تعمل عملًا شريفًا لكنها لا تجد إلا الكباريهات.

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