نقيب الصحفيين العراقيين: لا يوجد صحفي معتقل بالسجون

أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أنه "لا يوجد صحفي واحد معتقل في السجون العراقية".وقال اللامي - في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت: "إن الأسرة الصحفية العراقية قدمت، منذ 2003، 475 شهيدا، وهو الرقم الأعلى عالميا".وأكد أن الإعلام العراقي كان له الدور المؤثر في رفع معنويات المواطنين في فترة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقدم خلال هذه الفترة 55 شهيدا من الصحفيين.وأضاف: "تم سن قانون للصحفيين ورواتب تقاعدية لعوائل المتوفين من الصحفيين، واعتبارهم شهداء ضد الإرهاب".وأوضح أن قانون حماية الصحفيين يلزم المؤسسات الإعلامية بتوقيع عقود مع الإعلامي والصحفي، وتوضع نسخ منها في النقابة وسنعمل على تفعيلها".وأشار إلى أن الإعلام نجح في كشف الفساد ومكافحته، وقال: "إن الإعلام نجح بعد عام 2003 في النقد السياسي، وإن السياسي بدأ يتخوف من الشريط الإخباري في القنوات".