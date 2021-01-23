«هايلين يا ولاد النيل».. مَن هو خالد خيري أسطورة تعليق اليد؟

إفيهات خيرى تعلق بأذهان المصريين

• مَن هو خالد خيرى أسطورة التعليق فى كرة اليد؟

«خلّي اللي يشوط يشوط.. إحنا عندنا الأخطبوط»، بهذه الجمل الشعرية استطاع معلق كرة اليد خالد خيري أن يخطف الأنظار خلال مباريات المنتخب الأول لليد في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، وذلك من خلال تعليقاته التي لقت ترحيبًا وسط الشارع الرياضي.فبعد عدة مباريات لمنتخب الفراعنة ضمن منافسات كأس العالم لليد تزايد اهتمام رواد مواقع التواصل بتعليق خالد خيرى الذى يعتبر من أشهر معلقى كرة اليد في الوطن العربى.السبب فى جذب الأنظار للمعلق المخضرم، مزجه بين الشعر والتعليق المهنى على المباريات، إضافة إلى الحماسة في صوته التى تجعلك تتماشى مع إيقاع المباراة.«هايلين يا مصريين ياولاد النيل.. هايلين».. تعتبر من أشهر الجمل التى علقت بأذهان من يشاهد مباريات كرة اليد، إضافة إلى «ياطيار نجمويتك قدر مش اختيار»، ومن الجمل التى لفتت أنظار محبى كرة اليد من: «دودو يوفي بوعوده، الأبيض الدهبي الأحمر الناري، خلى اللي يشوط يشوط إحنا عندنا الأخطبوط».بدأ خيري مسيرته الرياضية كحارس مرمى لكرة القدم، إلا أن كاحله تعرض للكسر مرتين عام 1984، منعه من استكمال مسيرته كلاعب للكرة.تحول بعد ذلك إلى حارس مرمى لكرة اليد بناءً على اقتراح أحد أصدقائه، حيث شارك في الدوري الممتاز عام 1987، بعد انتقاله لفريق السكة الحديد.اعتزل خيرى اللعب في عمر الـ30، إذ أن قوانين الاتحاد المصري حينها لم تكن تسمح للاعب بأن يستمر في اللعب إذا لم يكن ضمن دوري المحترفين، ليعمل في مجال السياحة بعد اعتزاله كرة اليد، وعاد كمدرب لكرة اليد في نادي الزهور بعد فترة من اعتزاله.استطاع خيري خلال 1997 أن يستخرج كارنيه الاتحاد المصري، كما حصل على الدراسات الأساسية بتقدير عام جيد جدًا وامتياز في كرة اليد.