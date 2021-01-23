مؤمن سليم: القطاع العام فكرة انتهت من النظم الاقتصادية (فيديو)

قال مؤمن سليم، عضو اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب، إن القطاع العام فكرة انتهت من النظم الاقتصادية والعلمية.وأضاف "سليم" خلال مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "تصفية شركة الحديد والصلب بين المؤيد والمعارض"، أن الدولة لا بد أن تدعم القطاع الخاص والعام عاما.