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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نقيب المحامين: إجراء انتخابات الفرعيات فى موعدها

السبت 23/يناير/2021 - 06:42 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن إجراء انتخابات الفرعيات المحدد المقرر لها 7 و8 فبراير المقبل، والإعادة يومي 14 و15 فبراير، في موعدها.

وقال عطية، في بيانه: "اعتذرت هيئة النيابة الإدارية عن الإشراف عن الانتخابات، ولعل سبب الاعتذار ما جرى مارس الماضي من البعض أثناء انتخابات النقابة العامة، من تجاوزات أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة"، مضيفا: "ليس صحيحا أنني قد غسلت يدي من مهمة السعي الدءوب لتحقيق الإشراف القضائي، فقد طرحت أمس الدعوة إلى النظر في تشكيل هيئة المحامين القضائية، وتكون هي المسئولة عن إجراء انتخاباتنا".

وأوضح نقيب المحامين أن الدعوة السالف ذكرها لا تتصل بالانتخابات المحدد إجراؤها في فبراير المقبل، وإنما هي فكرة يطرحها للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها، كاشفا في ذات الإطار عن أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قد اعتذر ولأسباب وجيهة من وجهة نظره عن الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، مضيفا: "أنا شخصيا مقتنع بوجاهة هذا الاعتذار".

وخاطب الجمعية العمومية قائلا: "علينا أن ندرك أن اختياراتنا مردودة إلينا، وأننا إذا أحسنا الاختيار في تصويتنا فسوف يكون هذا مردود إلينا فيما يبذل إلينا من خدمات ورعاية للمحاماة في صدق وإخلاص واستقامة وحفاظ على أموالنا التي في رقاب النقابات الفرعية والنقابة العامة، وإذا كنا نعاني اليوم سواء على المستوى العام أو الفرعيات من بعض السلبيات التي تضنينا، فلعل ذلك راجع أيضا إلى أننا لم نحسن الاختيار فجاءت اختياراتنا مردودة إلينا بما نعانيه ولا نزال".

وأعرب نقيب المحامين عن أمله في أن يكون الجميع على مستوى هذا الموقف، ولا يتم الاستماع إلى الراغبين في عرقلة هذه الانتخابات بدعوى كورونا، متابعا: "حسبي أن أقول للمتذرعين بها إنها لم تمنع انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ولم تمنع المحاكم من الانعقاد ونظر القضايا، ولم تمنع إقامة مونديال كرة اليد".

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