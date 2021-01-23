رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس النيجيري يتعهد بإنهاء تمرد جماعة "بوكو حرام" المسلحة

السبت 23/يناير/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري عن وضع جدول زمني لإنهاء الحرب التي استمرت أكثر من عقد ضد إرهابيي جماعة "بوكو حرام" المسلحة في المناطق الواقعة بشمال شرقي البلاد وعصابات التهريب بشمال غربها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع النيجيري اللواء بشير صالحي ماغاشي، نيابة عن الرئيس بخاري والتي خٌصصت للاحتفال بيوم القوات المسلحة لعام 2021؛ قال فيها:" إن الحرب على التمرد ستنتهي في هذا العام"، داعيا إلى الصلاة من أجل القوات المسلحة النيجيرية لتتمكن من إنهاء ما تفعله.

وأضاف: "أن الأمة ستظل تذكر الأعمال البطولية التي قام بها أفراد القوات المسلحة، وستواصل الدعاء بالرحمة لأولئك الذين دفعوا أرواحهم ثمنا للحفاظ على وحدة الوطن".

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في شمال شرقي نيجيريا، منذ أكثر من عشر سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من المواطنين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص، وأصبح أكثر من سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية نتيجة احتدام الاشتباكات بين الجماعة المسلحة والقوات الحكومية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

مدبولى: هدف إنشاء مدن الجيل الرابع توفير ملايين فرص العمل

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

موعد امتحانات نصف العام 2021

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد في محمية تايلاندية

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان