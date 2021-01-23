الرئيس النيجيري يتعهد بإنهاء تمرد جماعة "بوكو حرام" المسلحة

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري عن وضع جدول زمني لإنهاء الحرب التي استمرت أكثر من عقد ضد إرهابيي جماعة "بوكو حرام" المسلحة في المناطق الواقعة بشمال شرقي البلاد وعصابات التهريب بشمال غربها.جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع النيجيري اللواء بشير صالحي ماغاشي، نيابة عن الرئيس بخاري والتي خٌصصت للاحتفال بيوم القوات المسلحة لعام 2021؛ قال فيها:" إن الحرب على التمرد ستنتهي في هذا العام"، داعيا إلى الصلاة من أجل القوات المسلحة النيجيرية لتتمكن من إنهاء ما تفعله.وأضاف: "أن الأمة ستظل تذكر الأعمال البطولية التي قام بها أفراد القوات المسلحة، وستواصل الدعاء بالرحمة لأولئك الذين دفعوا أرواحهم ثمنا للحفاظ على وحدة الوطن".يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في شمال شرقي نيجيريا، منذ أكثر من عشر سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من المواطنين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص، وأصبح أكثر من سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية نتيجة احتدام الاشتباكات بين الجماعة المسلحة والقوات الحكومية.