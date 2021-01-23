أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد فريد

كشف الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد فريد بعد نشر عدد من الفنانين صورة له مطالبين بالدعاء له بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرًا.وقال «زكي» في تصريحات لجريدة «الدستور» اليوم، إن الفنان محمد فريد بخير، مشيرًا إلى أنه في المنزل حاليًا، وما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي.محمد فريد (20 أبريل 1940)، ممثل مصري، شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل «غريب في المدينة»، وكذلك دوره في مسلسلي «ليالي الحلمية» و«محمود المصري»، وفيلم «الشيطانة التي أحبتني».