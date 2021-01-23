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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هدوء تام يسود لجان امتحانات «طب الأزهر» بدمياط

السبت 23/يناير/2021 - 04:26 م
امتحانات طب الأزهر
امتحانات طب الأزهر
إسلام أبوالمجد
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أدى طلاب الفرقة السادسة كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط، اليوم، امتحانات مادة الجراحة العامة وسط هدوء تام، والتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

صرح بذلك الدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير وفق التعليمات المنظمة لذلك من إدارة الكلية برئاسة الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، وإشراف أعضاء قسم الجراحه العامه بالكلية، من أجل استكمال باقي الامتحانات وإجراء الامتحان الإكلينيكي عن طريق الداتا شو.

وأوضح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات تمت في مناخ مناسب، لافتًا إلى أنه تم رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات من جميع الطلاب، وسط إشراف طبي كامل؛ حرصًا على سلامة جميع منسوبي الكلية.

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