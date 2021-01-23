مقتل وإصابة 14 شخصًا فى قصف تركى على ريف حلب

شنت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، اليوم السبت، قصفا صاروخيا على مناطق في مدينة تل رفعت الواقعة بريف حلب الشمالي، والتي تسيطر عليها قوات كردية وتوجد فيها قاعدة عسكرية روسية، بالإضافة لقوات الجيش السورى.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف أسفر عن سقوط خسائر بشرية، حيث لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 11 آخرون بجراح متفاوتة، فيما يتزامن القصف مع تحليق لطائرة مسيرة تركية في أجواء المنطقة.وقبل يومين، قصفت القوات الكردية بقذائف الهاون القاعدة العسكرية التركية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة محاور التماس مع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة، بينما قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.