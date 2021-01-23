بسبب 20 عجلًا.. تأديب رئيس الوحدة المحلية للأقصر السابق

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 126 لسنة 62 قضائية عليا، اليوم السبت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر ومدير الشئون المالية والإدارية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر قام قبل إحالته للمعاش بإعداد تفويض لإستلام 20 عجل بقري من مجزر النوبارية تضمن شخصين من أحاد الناس، واعتمده من السكرتير العام لمحافظة الأقصر ومهره ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية رئاسته.وتبين من أوراق القضية أن مدير الشئون المالية والإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر استلم 20 عجل بقري دون إتمام عملية الوزن، ولم يتحقق من الضوابط الطبية لذبح هذه العجول.تقرير الاتهام أكد أن المحالين إرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا الأحكام والقواعد المالية والمنصوص عليها في القوانين واللوائح.وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهما تأديبيًا وفقًا للمادة 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958، والمادتين رقمي 15 أولًا و191 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.