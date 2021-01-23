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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم في «خلية ميكروباص حلوان» لـ27 مارس

السبت 23/يناير/2021 - 04:01 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ميكروباص حلوان»، لجلسة 27 مارس، لحضور المتهم من محبسه.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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