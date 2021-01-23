انطلاق أولى حلقات «في بيتنا روبوت» على CBC غدًا

تنطلق أولى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف وعمر وهبة، مساء غد الأحد على شاشة قناة CBC.وتدور قصة العمل حول أسرة شابة مكونة من زوج وزوجة ويعمل الزوج في التكنولوجيا، فيقوم باختراع عدد من "الروبوت"، وتقرر الزوجة التي تجسد دورها ليلى زاهر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، يقلب حياتهم رأسًا على عقب في إطار كوميدي.واستعانت شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل بالاستعانة بمجموعة من المهندسين من روسيا والمتخصصين في التكنولوجيا الحديثة، لشراء أحدث إنسان آلي "روبوت" في العالم.مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.