استنفار أمنى لملاحظة الحالة الأمنية بالشوارع

شهدت دوائر العاصمة حالة من الاستنفار الأمني ورفع حالة الاستعدادات القصوي لمراقبة الحالة الأمنية بالشوارع تزامنًا مع قرب احتفالات 25 يناير.وأوضح مصدر أمني أن اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة كان يعقد اجتماعات يوميًا مع مديري القطاعات للتشديد علي اليقظة الأمنية.ومن جانبه، شدد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة على رؤساء ومفتشي المباحث اليقظة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية جنائية وسياسية.