سقوط «سافوريا» تاجر مخدر الشادو في حلوان

نجحت وحدة مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، في القبض علي احمد سافوريا، أشهر تاجر مخدرات في منطقة عرب غنيم، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، ومخدر الأفيون، قبل توزيعها على المدمنين.البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام «أحمد. م»، وشهرته «أحمد سافوريا»، ٤٠ سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه وكر لتجارته الاثمه.وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الأوضاع مداهمة اماكن تواجد المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشادو، وكمية آخر من مخدر الأفيون، وسلاح أبيض -مطواه قرن غزال-.وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.