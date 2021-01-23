«الداخلية» تضبط 36 متورطا في قضايا سرقة و25 سلاحا ناريا

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 36 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة بنطاق مديريات أمن «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، جنوب سيناء، المنيا، أسيوط»، ومقتل آخر.وتبين أن بحوزتهم 25 قطعة سلاح ناري «رشاش، 21 بندقية آلية، مسدسين، فرد محلي، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش، كمية من الأقراص والمواد المخدرة، 3 قطع سلاح أبيض»، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «سرقة بالإكراه، سلاح ناري، بلطجة، مخدرات»، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وتكثف جهات الأمن جهود مكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.