«الداخلية»: زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة

قررت وزارة الداخلية، اليوم السبت، منح جميع السجناء زيارة استثنائية على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26-1-2021 وحتى يوم الأحد الموافق 25 فبراير المقبل.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ69، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.