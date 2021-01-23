الفيشاوي يبدأ «ريتسا» نهاية فبراير

ينهي الفنان أحمد الفيشاوي حاليا استعداداته لتصوير أحدث أفلامه "ريتسا" بين الإسكندرية ومحافظة ساحلية أخرى خلال الفترة القادمة.وكان مقررا بدء تصوير الفيلم الجديد نهاية يناير الجاري، ولكن تم تأجيل الفيلم حتى نهاية فبراير القادم حتى يكتمل طاقم العمل بشكل نهائي بالإضافة إلى تفرغ صناع العمل الحاليين وعلى راسهم المخرج محمد بكير.ويقدم صناع الفيلم الجديد 3 قصص حب مختلفة لـ 3 أجيال مختلفة خلال الأحداث ويشارك في الفيلم عائشة بن أحمد ومحمود حميدة وعدد كبير من الشباب.وكان الفنان أحمد حاتم اعتذر عن فيلم "ريتسا" قبل التصوير بأسبوع واحد فقط وتوقفت تحضيرات الفيلم حتى تم التعاقد مع أحمد الفيشاوي مؤخرا.