ضبط 4775 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارحين عن القانون وتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4775 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1980 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 188 مخالفة السير بدون تراخيص، 23 مخالفة موقف عشوائى، 37 مخالفات شروط التراخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.