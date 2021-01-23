«لصوص مواشي وجثة في الزريبة».. حيلة سيدة وعشيقها للتخلص من زوجها بقنا

«جثة أمام المنزل، وسيدة تصرخ بأن لصوص قتلوا زوجها.. بدموع زائفة وبنية غادرة لتبعد الشبهات عنها وأن عشيقها هو وراء الواقعة».. كل ذلك في مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.البداية، كانت عندما عاد إمام مسجد من عند طبيب الأسنان وأخذ العلاج وذهب للنوم فى غرفته، لكنه عقب فترة استيقظ على ما يقلق نومه لم يجد زوجته بجواره، خرج من الغرفة وهو يستند على الجدار ليعرف ماذا يحدث فى منزله، ولكن في الغرفة المجاورة أصيب بحالة صدمة عندما وجد زوجته في أحضان عشيقها.وفي ذلك الوقت لم ينتظر العشيق وانطلق نحو الزوج المخدوع ولف شال حول رقبته وذهبت الزوجة وأحضرت حجر وضرب الزوج حتى هشمت رأسه حتى سقط على الأرض جثة هامدة، ثم خططا لإلقائه في حظيرة المواشي ثم استغاثت بالأهالي وأدعت بوجود لصوص قتلوا زوجها، وذلك عقب سرقة العشيق المواشي، وتركها بجوار البيت.تقدم الأهالي ببلاغ إلى مركز شرطة نجع حمادي تفيد العثور على جثة «م. م» مقتول داخل حوش منزله على أيدى لصوص.توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وتنين من التحريات ومناقشه الزوجه والجيران، توصلت إلى أن الزوجة هى المتهمة بالاشتراك مع العشيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.