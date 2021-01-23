«العدل» تتابع تقديم 9 خدمات بسيارة التوثيق المتنقلة

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، نتائج أعمال سيارة التوثيق المتنقلة، لتقديم خدمات الشهر العقاري وتوفير الجهد علي المواطنين خلال الفترة الماضية.وأطلقت الوزراة الخدمة تيسيرا على المواطنين فى تلقى الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد مع جودة عالية.وشملت الخدمات التي تقدم من خلال سيارة التوثيق المتنقلة:1- الاستعلام عن سريان محرر مميكن2- تحرير توكيل عام قضايا3- تحرير توكيل عام رسمي4- تحرير توكيل رسمي شامل "بنوك –عام"5 - تحرير توكيل في الامور الزوجية6- تحرير إقرار بالشطب7- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية8- تحرير إقرار رسمي9- تحرير إقرار صحيح محرر موثق وهي خدمات تم طرحها على بوابة مصر الرقمية