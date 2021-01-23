«العدل» تتابع تقديم 9 خدمات بسيارة التوثيق المتنقلة
السبت 23/يناير/2021 - 11:56 ص
حسام محفوظطباعة
تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، نتائج أعمال سيارة التوثيق المتنقلة، لتقديم خدمات الشهر العقاري وتوفير الجهد علي المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأطلقت الوزراة الخدمة تيسيرا على المواطنين فى تلقى الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد مع جودة عالية.
وشملت الخدمات التي تقدم من خلال سيارة التوثيق المتنقلة:
1- الاستعلام عن سريان محرر مميكن
2- تحرير توكيل عام قضايا
3- تحرير توكيل عام رسمي
4- تحرير توكيل رسمي شامل "بنوك –عام"
5 - تحرير توكيل في الامور الزوجية
6- تحرير إقرار بالشطب
7- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية
8- تحرير إقرار رسمي
9- تحرير إقرار صحيح محرر موثق وهي خدمات تم طرحها على بوابة مصر الرقمية
وأطلقت الوزراة الخدمة تيسيرا على المواطنين فى تلقى الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد مع جودة عالية.
وشملت الخدمات التي تقدم من خلال سيارة التوثيق المتنقلة:
1- الاستعلام عن سريان محرر مميكن
2- تحرير توكيل عام قضايا
3- تحرير توكيل عام رسمي
4- تحرير توكيل رسمي شامل "بنوك –عام"
5 - تحرير توكيل في الامور الزوجية
6- تحرير إقرار بالشطب
7- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية
8- تحرير إقرار رسمي
9- تحرير إقرار صحيح محرر موثق وهي خدمات تم طرحها على بوابة مصر الرقمية