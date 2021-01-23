«وقفة رجالة» يسابق الكل خلال 10 أيام

نجح الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة" في اعتلاء صدارة إيرادات الشباك المصري خلال فترة عرضه بإيرادات مميزة، خلال 10 أيام متفوقا بفارق كبير عن كل منافسيه من الأفلام العربية والأجنبية.وجمع الفيلم أمس الجمعة فقط 570 ألف جنيها؛ لتصل كل إيراداته خلال الأيام العشرة إلى 3 ملايين جنيه و62 ألف ليعد الفيلم الأول الذي يجمع الملايين من أفلام رأس السنة والعام الجديد بعد تراجع الأفلام الجديدة الأخرى.وفيلم "وقفة رجالة" من بطولة بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.