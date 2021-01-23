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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تطبق قريبًا.. 3 فئات ضريبية على المشروعات غير المقننة

السبت 23/يناير/2021 - 11:36 ص
البرلمان
البرلمان
مني هيبة
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تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لتطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الذي أصدره البرلمان السابق، أواخر دور انعقاده الأخير، وذلك عقب إصدار لائحته التنفيذية.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التي ستفرض عليها خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، الذي استحدثه القانون لتقنين أوضاعها.

وتضمنت الأسس التي حددها القانون ثلاث فئات مقيمة وفقًا لحجم الأعمال السنوية للمشروع، وقدرت كالآتي:
- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
- ألفان و500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه، ويقل عن 500 ألف جنيه.
- 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.

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