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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عبوات سكر مجهولة المصدر في القليوبية

السبت 23/يناير/2021 - 11:39 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بحوزته سكر مجهول المصدر، في محافظة القليوبية.

وتبين ضبط 4،2 طن سكر معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهول المصدر، وبه نقص فى أوزان العبوات بمقدار من 200 إلى 250 جراما فى الباكيتة زنة 10 كيلوجرامات.

وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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