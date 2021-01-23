إحباط تهريب 4 أطنان دقيق مدعم في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط قائد سيارة بحوزته 4،15 طن دقيق بلدي، مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.