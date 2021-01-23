لحظة استهداف مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا (فيديو)

رصد فيديو مصور لحظة استهداف مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا، مع تصدي منظومة دفاع جوي أمريكية للهجوم.وأعلنت مصادر صحفية عراقية، صباح اليوم السبت، سماع دوي انفجارات في محيط مطار بغداد، غربي العاصمة العراقية، ورجحت المصادر أن تكون الانفجارات ناجمة عن سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على الأقل.فيما أفادت مصادر أخرى بأن منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري، التابعة للجيش الأمريكي، تصدت لهجوم صاروخي استهدف المطار، حيث أظهر الفيديو ومضات من الضوء لعملية التصدي الذي لم يكشف على الفور إذا ما كان قد تسبب في سقوط خسائر.وجاء الهجوم على مطار بغداد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ عمليات أمنية للقبض على عناصر وخلايا تنظيم داعش في الأراضي العراقية.