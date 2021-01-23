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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغرياني» يدعو لدعم المرتزقة والمتطرفين في ليبيا

السبت 23/يناير/2021 - 10:45 ص
الصادق الغرياني
الصادق الغرياني
مروة عنبر
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دعا مفتي ليبيا المعزول من قبل البرلمان، الصادق الغرياني، التجار وأصحاب الأموال إلى دعم من أسماهم المرابطين في جبهة أبوقرين وهي المنطقة الفاصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين وجنود أتراك بالمال وتحويل أموال الزكاة إلى هذه الجبهة بدل دفعها إلى المحتاجين.

وطلب الغريانى خلال أحد البرامج التلفزيونية التي تبث على قناة التناصح المملوكة لابنه سهيل الغرياني، والمعروفة بتطرفها ودعمها للإخوان، ممن وصفهم بالثوار بأن يتواجدوا في أبوقرين، وألا يتركوا كتائب مصراتة وحدها في تلك المنطقة.

يأتي هذا بعدما كثر الحديث عن ضرورة سحب كافة المرتزقة من ليبيا وسط تخوف بعض الفصائل في حال انسحاب المرتزقة الذين جندتهم تركيا من ضعف قواتها في تلك المنطقة الجغرافية.

يذكر أن الغرياني يعرف بدعمه لفصائل الإخوان في ليبيا، ويعد من أهم الشخصيات الدينية المؤيدة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البلاد، وتعول أنقرة على فتاواه كغطاء لشرعنة تدخلها العسكري والسياسي.

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