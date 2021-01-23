ماتت به شقيقة الفنان سناء شافع.. أعراض التسمم الغذائي وطرق علاجه

1- أسباب التسمم

2- نصائح هامة

3- أعراض التسمم

4- طريقة تنظيف الفواكه والخضروات

- العلاج

أعلنت الفنانة ندى بسيوني، عن وفاة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان الراحل سناء شافع، بعد مرورها بأزمة صحية ناتجة عن تسمم بسبب تناول الفراولة.ونعت "بسيوني" الراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "لن ننساكِ أبدًا يا أجمل إنسانة.. كنتِ نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوفيِكِ حقكِ.. يا رب ارزقها الجنة وسرعة الإفاقة".ويتحدث الدكتور مصطفى عبدالله، استشاري التغذية عن أسباب التسمم الغذائي وأعراضه:يقول الدكتور مصطفى عبدالله، أن الفواكه والخضروات تحتوي على المبيدات الحشرية ولكن بنسب مختلفة، والتي تتسبب عند تناولها الكثير من المشكلات الصحية والتي تصل إلى التسمم.لا بد من غسل الثمار بشكل متقن، للتخلص من الطين والأتربة والمبيدات، كما أنه لابد من اختيار الثمار الجيدة، خاصة الفواكهة التي تحتوي على قشرة خارجية، وتعتبر الفاكهة والخضروات الموطن المثالي لبكتيريا الليستريا والتي تعيش في الخضراوات والفواكه الطازجة.- الغثيان- قيء- إسهال ذو طابع مائي أو دموي- آلام البطن والتشنجات- ارتفاع درجة الحرارة- تشنجات.- ورعشة في الجسم.أكد عبدالله على ضرورة غسل الخضروات والفاكهة في ماء جاري، ووضعه في إناء به خل لمدة 10 دقائق للتأكد من التخلص التام من الميكروبات والبكتيريا المسببة للأمراض.ضروروة الإسرع إلى الطبيب وعمل غسيل للمعدة للتخلص من تلك السموم.