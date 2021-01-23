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لايف ستايل

ماتت به شقيقة الفنان سناء شافع.. أعراض التسمم الغذائي وطرق علاجه

السبت 23/يناير/2021 - 10:41 ص
التسمم الغذائي
التسمم الغذائي
هويدا سعيد
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أعلنت الفنانة ندى بسيوني، عن وفاة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان الراحل سناء شافع، بعد مرورها بأزمة صحية ناتجة عن تسمم بسبب تناول الفراولة.

ونعت "بسيوني" الراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "لن ننساكِ أبدًا يا أجمل إنسانة.. كنتِ نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوفيِكِ حقكِ.. يا رب ارزقها الجنة وسرعة الإفاقة".

ويتحدث الدكتور مصطفى عبدالله، استشاري التغذية عن أسباب التسمم الغذائي وأعراضه:

1- أسباب التسمم

يقول الدكتور مصطفى عبدالله، أن الفواكه والخضروات تحتوي على المبيدات الحشرية ولكن بنسب مختلفة، والتي تتسبب عند تناولها الكثير من المشكلات الصحية والتي تصل إلى التسمم.

2- نصائح هامة

لا بد من غسل الثمار بشكل متقن، للتخلص من الطين والأتربة والمبيدات، كما أنه لابد من اختيار الثمار الجيدة، خاصة الفواكهة التي تحتوي على قشرة خارجية، وتعتبر الفاكهة والخضروات الموطن المثالي لبكتيريا الليستريا والتي تعيش في الخضراوات والفواكه الطازجة.

3- أعراض التسمم

وحول أعراض التسمم بالمبيدات في الفواكه، أوضح أنها:
- الغثيان
- قيء
- إسهال ذو طابع مائي أو دموي
- آلام البطن والتشنجات
- ارتفاع درجة الحرارة
- تشنجات.
- ورعشة في الجسم.

4- طريقة تنظيف الفواكه والخضروات

أكد عبدالله على ضرورة غسل الخضروات والفاكهة في ماء جاري، ووضعه في إناء به خل لمدة 10 دقائق للتأكد من التخلص التام من الميكروبات والبكتيريا المسببة للأمراض.

- العلاج

ضروروة الإسرع إلى الطبيب وعمل غسيل للمعدة للتخلص من تلك السموم.

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