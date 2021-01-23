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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ما بين الامتنان والفخر.. صناع الموضة الأمريكية متفائلون مع بداية حكم بايدن

السبت 23/يناير/2021 - 03:44 ص
بايدنجو
بايدنجو
سارة ساويرس
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عادت الروح من جديد لصناع الموضة الأمريكية، ومبدعيها، منذ يوم حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، هذا الأسبوع، حيث جاء دور الموضة الأمريكية واضحًا ومؤثرًا على أزياء الكثير من المدعوين، والشخصيات العامة التي حضرت الحفل، بعدما كانت ترتدى عائلة الرئيس الأمريكي السابق من أشهر العلامات الأوروبية، ومع تولي بايدن الرئاسة، بذلك تبدأ حقبة جديدة من الموضة الأمريكية فى ظل رئاسة "جو بايدن" الرئيس الأمريكي الجديد.

ونستعرض فى السطور التالية، أبرز أزياء الشخصيات العامة والمسؤولين، بحفل تنصيب الرئيس بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
بايدن
بايدن
جو بايدن
اختار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدلته فى يوم تنصيبه رئيسًا على الولايات المتحدة، من علامة رالف لورين الأمريكية، لأن تلك العلامة صورة كلاسيكية تناسب جميع الأمريكيين، إذ يتم ارتداؤها من قبل الأمريكيين فى الكثير من المناسبات، من جوائز الأوسكار وصولًا إلى شرائها من المركز التجارية، فهي فاخرة وعالية الجودة ومتوسطة السعر وفى متناول الكثيرين.
جيل بايدن
جيل بايدن
جيل بايدن
أولت الدكتورة جيل بايدن، السيدة الأولى الأمريكية، مهمة أزياءها للمصمم الأمريكي، جوناثان كوهين Jonathan Cohen، لإطلالتها أوّل زياراتها لواشنطن قبل التنصيب، حيث صمم لها معطفًا أرجوانيًا مزين برباط أنيق، وكتب المصمم عبر حسابه على "انستجرام": "إنه لشرف حقيقي أن ترتدي دكتورة بايدن تصميمي مع وصول العائلة الأولى إلى واشنطن العاصمة" مضيفًا: "أنا ممتن لأبعد الحدود لتأدية دور صغير في هذه الإدارة المستقبلية".
كامالا هاريس
كامالا هاريس

كامالا هاريس
حرص المصمم كريستوفر جون رودجرز Christopher John Rogers على تنسيق إطلالة كامالا هاريس، لتبدو في أفضل إطلالة لها في حفل التنصيب، حيث شكرها على اختيارها إياه لتلك المهمة، قائلًا: "نحن نشعر بالفخر والامتنان لتأدية دور صغير في هذه اللحظة التاريخية".
ليدي جاجا
ليدي جاجا

ليدي جاجا
دائمًا ما تظهر المغنية الامريكية ليدي جاجا، لتلفت إليها جميع الأنظار، وهو ما أجادت فعله في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، حيث اخترات الظهور بفستان أنيق ونسقت معه دبوس ذهبيًا ضخمًا لطائر يحمل غصن الزيتون، بتوقيع المصمم الأمريكي دانيال روزبيري، الذي وصف تصميمه: "هذا التصميم يقدم رسالة حب إلى البلد الذي أفتقده بشدة وإلى الفنانة التي أعجبت بفنونها منذ فترة طويلة".

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