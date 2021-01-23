بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على دورتموند 4-2 فى الدورى الألمانى

فاز فريق نادي بوروسيا مونشجلادباخ على ضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما باستاد "بوروسيا- بارك" ضمن الجولة الـ18 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.وتقدم الظهير الأيسر السويسري نيكو إلفيدي بهدف مبكر لمونشنجلادباخ في الدقيقة 11 ثم سجل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ثنائية للضيوف في الدقيقتين 22 و28 على التوالي. لكن إلفيدي أعاد اللقاء للتعادل بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم أحرز المدافع الأيسر الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي البديل ماركوس تورام الهدف الرابع في الدقيقة 78.وارتفع رصيد مونشجلادباخ بهذا الانتصار إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البوندسليجا، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الخامس.