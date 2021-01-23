باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه برباعية نظيفة فى الدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا علي ضيفه مونبيلييه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب بارك دي برانس، في افتتاح الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.سجل رباعية باريس كلا من: كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 34 و63 ونيمار في الدقيقة 60 وايكاردي في الدقيقة 62.الفوز رفع رصيد باريس إلى 45 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مونبيلييه عند عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.