تفاصيل ترقيات الدفعة الخامسة من موظفي الدولة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل الدفعة الخامسة من حركة ترقيات العاملين بالدولة والتي شملت ما يقارب 500 موظف على مستوى 12 جهة حكومية خلال شهر ديسمبر الماضي.ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن العدد الأكبر ممن شملتهم ترقيات الشهر الماضي تركز بجامعة الأزهر بعدد 318 موظف، يليها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بعدد 105 موظفين، ثم صندوق دعم وتطوير الطيران المدني 30 موظفا.كما شملت الترقيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد 11 موظف، معهد بحوث البترول 5 موظفين، ومعهد التخطيط القومي 2 موظف، الهيئة الوطنية للإعلام ومديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بعدد موظف واحد بكل منهم.