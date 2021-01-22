بحضور الصناع.. أول صور من حفل الهضبة بدبي

أحيا الهضبة عمرو دياب قبل قليل، حفلا غنائيا، هو الأول له هذا العام، في استاد دبي الدولي ضمن مهرجان دبي للتسوق الأشهر في المنطقة.وجاء الحفل بعد أن طرح عمرو دياب ألبومه الأحدث "يا أنا يا لاء"، مع الاحتفال بالعام الجديد، يوم ٢٥ من ديسمبر الماضي وضم ١٢ أغنية مختلفة.وحرص الهضبة كعادته على اصطحاب صناع ألبومه بالحفل فتواجد عزيز الشافعي وتامر حسبن على خشبة المسرح.