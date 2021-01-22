«تصفية شركة الحديد والصلب بين المؤيد والمعارض» مناظرة تنسيقية الأحزاب غدًا

تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عقد مناظرة غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً، حول شركة الحديد والصلب وقرار تصفيتها، وتذاع أون لاين على كافة منصات التنسيقية.كما تتضمن المناظرة توجيه الأسئلة لعدد من أعضاء التنسيقية من مختلف الأيديولوجيات، وهم محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سليم عضو لجنة الاقتصاد بالتنسيقية، كما يحل ضيفًا على التنسيقية النائب يوسف الحسيني عضو مجلس النواب.وتدير الحوار النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما تتشرف التنسيقية باستقبال أسئلة واستفسارات المتابعين من الآن علي منصات التنسيقية للإجابة عنها غدًا أثناء المناظرة.لمتابعة المناظرة من هنا..