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طبيب يوضح العلاقة بين القولون العصبي وتسارع ضربات القلب

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:05 م
القولون العصبي
القولون العصبي
إسلام جمال
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يعتبر القولون من أكثر الأمراض التى تصيب المصرين، بسبب عدم الاهتمام بالتغذية السليمة وبعض العادات الغذائية الخاطئة.

ويتسأل البعض عن السبب وراء تسارع ضربات القلب للكثير من مرضى القولون العصبى، فقد يؤدي القولون العصبي إلى مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل الإمساك، والغازات، وسوء الهضم، قد تؤثر هذه الأعراض على الحياة اليومية وتسبب الشعور بالانزعاج، وعدم القدرة على إنجاز المهام اليومية.

العلاقة بين القولون العصبي وتسارع ضربات القلب

من جانبه، أوضح الدكتور جمال سامي أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، العلاقة بين القولون العصبى وتسارع ضربات القلب.

وأشار سامى إلى أن القولون العصبى يسبب الشعور بالقلق والتوتر للعديد من المرضى ويرتبط القلق بتسارع ضربات القلب، حيث أن حالة القلق وتسارع ضربات القلب موجودة بشكل مترادف تقريبًا.

ويمكن أن تسبب أعراض القولون العصبي تسارع في ضربات القلب بسبب الضغط الذي يتراكم على البطن أثناء الهضم، حيث يمكن أن تسبب الغازات الناتجة عن القولون العصبي وأحماض المعدة الزائدة ضغطًا زائدًا على الصدر، مما قد يؤدي لتسارع في ضربات القلب لتعويض هذه المشكلة وللحفاظ على وظيفة القلب طوال فترة الضغط الناتجة عن القولون العصبي.

وأضاف أنه يمكن أن يضغط غاز المعدة الزائد على الأعصاب، ومنها العصب الحائر أو المبهم الذي تم لإيجاد علاقة بينه وبين تسارع نبضات القلب.

يؤدي ترك القولون العصبي دون علاج التأثير على نظام القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب، والسبب هو أن القولون العصبي يمكن أن يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة لانتظام عمل القلب.

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