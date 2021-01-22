تركيا تعلق الرحلات الجوية مع البرازيل بسبب كورونا
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:25 م
منار أحمدطباعة
قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والبرازيل بصورة مؤقتة، بعد زيادة حالة الإصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا كوفيد- 19 في الدولة اللاتينية.
وأضاف قوجة، في تغريدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بسبب الطفرة والتحور الجديد في فيروس كورونا، تم تعليق الرحلات الجوية من إنجلترا والدنمارك وجنوب إفريقيا إلى بلدنا مؤقتًا. وجرى إضافة البرازيل إلى هذه البلدان اعتبارًا من- اليوم- بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة هناك جراء التحور الفيروسي».