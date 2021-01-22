تركيا تعلق الرحلات الجوية مع البرازيل بسبب كورونا





قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والبرازيل بصورة مؤقتة، بعد زيادة حالة الإصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا كوفيد- 19 في الدولة اللاتينية.وأضاف قوجة، في تغريدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بسبب الطفرة والتحور الجديد في فيروس كورونا، تم تعليق الرحلات الجوية من إنجلترا والدنمارك وجنوب إفريقيا إلى بلدنا مؤقتًا. وجرى إضافة البرازيل إلى هذه البلدان اعتبارًا من- اليوم- بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة هناك جراء التحور الفيروسي».