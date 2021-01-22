أمير محروس لـ عمرو دياب: «كان نفسى أشتغل مع عبدالحليم وربنا بعتك ليا» (صور)

وجه مهندس الصوت أمير محروس رسالة للنجم عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشر أمير محروس مقطع فيديو برفقة عمرو دياب قال خلاله: "لقب الهضبة مش من فراغ كانت أمنية حياتي أشتغل مع عبدالحليم حافظ أستاذ الأساتذة كلهم ربنا بعتلي الهضبة أشتغل معاه، لأنه الخطوة التانية بعد عبدالحليم حافظ"، ورد عمرو دياب على الفيديو قائلا: "ولا أنت من فراغ".وعلق أمير محروس على الفيديو قائلا: "إهداء من قلبي للهضبة عمرو دياب وكلمة من قلبي ليك أنت إنسان وفنان تستحق كل التقدير والاحترام عشان بتفرح دايمًا قلبي بشغلنا سوا.. بحبك يا هضبة الفن المصري والعربي".ويتعاون أمير محروس مع الهضبة عمرو دياب في ألبومه الغنائي الجديد في عدد من الأغنيات والذي طرح منه عددًا كبيرًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية.ويضم الألبوم 11 أغنية وهى "يا أنا يا لأ"، "محسود"، "شكرًا"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني يا حب"، "وأنا معاك"، "يا دلعو"، "من العشم"، "محسود (Remix)"، "الجو جميل"، مكساج وديجيتال ماستر (مهندس أمير محروس) تسجيل صوت (أندرو داود - شيري شكري).يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي تضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "إنتي زي ما إنتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب".