هدير عبدالناصر بعد «لؤلؤ» تنضم لـ«نسل الأغراب»

كشفت الفنانة هدير عبدالناصر عن مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أن ترشيحها جاء عن طريق مخرج العمل محمد سامي.وقالت هدير عبدالناصر، لـ"الدستور، اليوم الجمعة، إنها تواصل تصوير "نسل الأغراب" بشكل يومي في أماكن متفرقة، من بينها مدينة الإنتاج الإعلامي، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة مي عمر للمرة الثانية في مسلسل واحد بعد مسلسل "لؤلؤ" الذي يتم عرضه حاليا.وعبّرت هدير عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال شخصية مروة في مسلسل "لؤلؤ" بعد تصدرها التريند، مشيرة إلى أن شخصية صديقة مي عمر سوف تكون بها مفاجآت في الحلقات المقبلة.