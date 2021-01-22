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أسرت قلب الملايين.. من هى أماندا جورمان شاعرة البيت الأبيض؟ (صور)

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:45 م
اماندا جورمان
اماندا جورمان
سلمى بدر
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خطفت الشاعرة أماندا جورمان، قلوب الملايين حول العالم في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إلقائها كلمتها وقصيدة شعرية من تأليفها "التل الذي نتسلقه"، في إشارة إلى "الكابيتول هيل"، مقر الكونجرس الذي اقتحمه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، ودعت فيها مواطنيها إلى الوحدة، فأسرت بكلماتها وأدائها الحاضرين على أدراج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات.

- من هى أماندا جورمان؟

أماندا جورمان تبلغ من العمر 22 عامًا فقط وتنحدر أصولها من ولاية لوس أنجلوس، تعتبر شاعرة الشباب في لوس أنجلوس منذ أن كان عمرها 16 عاما في العام 2014، وأول شاعرة وطنية شابة تحصد الجوائز بعد ثلاث سنوات.

كانت مسيرة أماندا جورمان المميزة محفوفة بالفرص والتحديات، فقد ظهر شغفها تجاه اللغة ومختلف تأثيرات مدينتها الأم منذ مرحلة مبكرة نشأت غورمان بالقرب من "ويستشستر" لكنها أمضت معظم وقتها في محيط مدرسة "نيو رودز" الخاصة والمتنوعة اجتماعيا واقتصاديا في "سانتا مونيكا".

حصلت على فرصة تلاوة قصائدها الخاصة في مساحات شاسعة وخلال مناسبات مهمة، بدءًا من عيد الاستقلال الأمريكي وصولًا إلى تنصيب رئيس جامعة "هارفارد" الجديد، وكانت قد بدأت تعشق الكلمات المكتوبة والمحكية معًا.

تعود علاقتها مع الشعر إلى الصف الثالث على الأقل، حين قرأت معلمتها قصيدة Dandelion Wine للكاتب راي برادبوري هي لا تتذكر الاستعارة التي جذبت انتباهها حينها، لكنها لا تنسى الأثر الذي خلفته في داخلها حسب تصريحها لصحيفة ديلي ميل.

- إطلالتها خلال حفل تنصيب الرئيس الامريكي جو بايدن

كانت ترتدي رداء أصفر وشعرها مطوق بتاج أحمر، ملابسها الجميلة أضفت نوعا من التفاؤل على الحفل، كما أن المجوهرات التي ارتدتها، على الرغم من صغر حجمها على شاشات التليفزيون، كانت تحمل مشاعر شخصية مؤثرة.

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ارتدت معطفًا أصفر قدمته المصممة الإيطالية المشهورة ميوشيا برادا، وأكدت أن اختيارها المعطف كان بمنزلة إشارة إلى السيدة الأولى جيل بايدن، التي طلبت منها المشاركة في حفل التنصيب. أما المجوهرات، التي ارتدتها الشاعرة الشابة، فكانت هدايا مقدمة من عدة شخصيات، أبرزها المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، التي تؤكد أنها أحد المعجبين بموهبة جورمان، حيث قدمت لها خاتما على شكل طائر في قفص، وزوجا من الأقراط الذهبية.

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