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تقارير ومتابعات

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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مع استمرار موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد ليلًا وسقوط الأمطار على بعض المناطق من الجمهورية، تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، والذي بدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة القادمة، والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد.

وقال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد إن، اليوم الجمعة، سيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة، معتدل على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن الطقس ليلًا، أشار "شاهين" إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، موضحًا أنه ستبدأ الشبورة المائية في الظهور صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس الغد السبت، أوضح "شاهين" أنه سيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار إلى أن طقس، بعد غد الأحد، سيكون معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع ظهور الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، وعن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فسيكون دافئًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح معتدلة، ويكون على شمال الصعيد مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، فيما يكون على جنوب الصعيد دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

ولفت إلى استمرار ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأكد أن في حالة تطرأ أي ظواهر مفاجأة ستنشر هيئة الأرصاد بيانا بذلك، مؤكدًا أنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.

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