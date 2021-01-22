معدل التضخم فى المغرب 0.7% خلال 2020

قالت مندوبية التخطيط في المغرب، اليوم الجمعة، إن المؤشر السنوى لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.7 بالمائة في 2020، مقارنة مع معدل تضخم عند 0.2 بالمائة في 2019.وقالت المندوبية إن أسعار الأغذية ارتفعت 0.9 بالمائة، وإن أسعار السلع غير الغذائية زادت 0.5 بالمائة.وزاد التضخم الأساسى، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 0.5 بالمائة في 2020.وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمائة في ديسمبر.