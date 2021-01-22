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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل سرق مبلغا ماليا وأجهزة حاسب آلي من شركة بالنزهة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:31 م
حبس
حبس
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أمرت نيابة النزهة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالى وأجهزة حاسب آلى من داخل إحدى الشركات فى منطقة النزهة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة (مبلغ مالى – عدد من أجهزة "الحاسب الآلى") من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( عامل سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بإسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار.

بتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالى – جهاز لاب توب – 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى، حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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