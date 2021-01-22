النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية في مصرع مسنة بحدائق الأهرام

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع مسنة داخل منزلها بعد اشتعال النيران به، وصرحت بدفن الضحية، وطلبت النيابة تقرير المعمل الجنائي عن الحريق، لبيان أسباب نشوف الحريق؛ واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة.وتبين من التحقيقات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا ناتجا عن مدفأة كهربائية، هو المتسبب في الحريق الذي التهم الشقة، وأضافت التحقيقات أن السيدة تقيم بمفردها وأنها لقت مصرعها مختنقة من أبخرة دخان الحريق الساعة.وكان رجال الحماية المدنية قد تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل النيابة التى باشرت التحقيقات.