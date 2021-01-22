‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:14 م
محمد مجديطباعة
طرح الكاتب أحمد محمد عثمان أجدد رواياته والتى تحمل اسم "الملحمة"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون حاضرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.
وأشار الكاتب أحمد محمد إلى أن الرواية تدور في إطار اجتماعى وفيها الغموض والاثارة والتشويق.
وتدور أحداث الرواية حول حياة موسيقي في زمن ما، ويختار لحظة تاريخيّة حافلة بالتوتر، هي تلك التي بدأ فيها نابليون بونابارت حملته على إيطاليا، وبين عنف الحرب وآلام المنفى من جهة، ورهافة دواخل البطل وحساسيته الفنيّة من جهة أخرى، يرتسم طباقٌ أو تعارضٌ أليم.
واختتم عثمان، أتمنى أن تصل الرواية لكل من يحب أفكار الغموض والتشويق نظرا لأن الرواية تتبنة معاني وأحداث أغلبها حقيقيه من الواقع الماضي والذي يؤثر بالضرورة على شكل الحاضر.
وأشار الكاتب أحمد محمد إلى أن الرواية تدور في إطار اجتماعى وفيها الغموض والاثارة والتشويق.
وتدور أحداث الرواية حول حياة موسيقي في زمن ما، ويختار لحظة تاريخيّة حافلة بالتوتر، هي تلك التي بدأ فيها نابليون بونابارت حملته على إيطاليا، وبين عنف الحرب وآلام المنفى من جهة، ورهافة دواخل البطل وحساسيته الفنيّة من جهة أخرى، يرتسم طباقٌ أو تعارضٌ أليم.
واختتم عثمان، أتمنى أن تصل الرواية لكل من يحب أفكار الغموض والتشويق نظرا لأن الرواية تتبنة معاني وأحداث أغلبها حقيقيه من الواقع الماضي والذي يؤثر بالضرورة على شكل الحاضر.