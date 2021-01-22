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الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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‎طرح الكاتب أحمد محمد عثمان أجدد رواياته والتى تحمل اسم "الملحمة"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون حاضرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.

‎وأشار الكاتب أحمد محمد إلى أن الرواية تدور في إطار اجتماعى وفيها الغموض والاثارة والتشويق.

‎وتدور أحداث الرواية حول حياة موسيقي في زمن ما، ويختار لحظة تاريخيّة حافلة بالتوتر، هي تلك التي بدأ فيها نابليون بونابارت حملته على إيطاليا، وبين عنف الحرب وآلام المنفى من جهة، ورهافة دواخل البطل وحساسيته الفنيّة من جهة أخرى، يرتسم طباقٌ أو تعارضٌ أليم.

واختتم عثمان، أتمنى أن تصل الرواية لكل من يحب أفكار الغموض والتشويق نظرا لأن الرواية تتبنة معاني وأحداث أغلبها حقيقيه من الواقع الماضي والذي يؤثر بالضرورة على شكل الحاضر.

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