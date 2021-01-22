«فرحة» أحدث عروض «مسرح مصر» على mbc.. الليلة

تقدم قناة mbc مصر أحدث عروض نجوم مسرح مصر وأشرف عبدالباقي والتي تحمل عنوان "فرحة" مساء اليوم الجمعة على شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً." فرحة " تدور أحداثها حول قطار سفر دولي يحمل العديد من الركاب الذين يتعرضون للاختطاف، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.