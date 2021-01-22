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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض إلى محكمة الطفل

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:01 م
طالب اعتدى على زميله
طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض
محمد عيسى
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أحيل طالب متهم بالاعتداء على زميله بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإصابته بجرح غائر فى الوجه، إلى محكمة الطفل لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

البداية كانت بقيام عامل بتحرير محضر اتهم فيه طالب في المرحلة الإعدادية يبلغ من العمر 15 عامًا، بالاعتداء على نجله بالضرب وإصابته بجرح قطعي فى منطقة الوجه بسلاح أبيض، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

وجاء فى المحضر الذى حرره "سيد.أ."، أنه فوجئ بنجله "كريم" عائدًا إلى المنزل ووجه غارقًا فى الدماء، فاصطحبه على الفور إلى المستشفى، وتبين إصابته بجرح قطعى فى الوجه، جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتم إعداد تقرير طبى بحالته أرفق فى المحضر.

واشار "سيد" فى المحضر المحرر بقسم شرطة منشأة القناطر، أن نجله أخبره بأن زميله اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنه تكرر اعتدائه عليه أكثر من مرة، بسبب تلك الخلافات والمشاحنات التى بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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