وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

افتتح الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد البرش بالسيالة دمياط بحضور الدكتور أسامه العبد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.وقد تلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمد نصر الشحات وألقي الشيخ محمد سلامة وكيل الوزارة خطبة الجمعة بعنوان النور في القرآن الكريم.