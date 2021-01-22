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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

صيادلة الغربية تشن حملة لضبط الأماكن غير المرخصة لتداول الأدوية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:30 م
جريدة الدستور
أحمد فودة
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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بتنفيذ حملة مكبرة لضبط سوق الدواء والأماكن غير المرخصة وذلك تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الدواء المصرية.

وشكل الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيدلة، لجنة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد وليد العيسوي، وبعضويه الدكتور منى شبل، مدير التفتيش الصيدلي، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية اول المحلة الكبرى، ووبمرافقة مباحث التموين بالمحلة الكبرى برئاسة المقدم محمد زايد، وقوة من الشرطة السريين.

واسفرت الحمله عن ضبط شقة غير مرخصة بدائرة اول المحلة الكبرى، وتم ضبط كميات من الادوية غير المسجلة بعدد 1126 وحدة مختلفة، ومستلزمات طبيه بكميات 1400 وحدة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل مخالفة، جاء ذلك بناء علي بلاغ عن وجود مكان غير مرخص لمخزن الأدوية والمستلزمات بدائرة اول المحلة الكبرى.

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