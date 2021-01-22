ضبط سيدة أنشأت صفحة تروج فيها للأعمال المنافية للآداب

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة قامت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض فيها على الأعمال المنافية للآداب، حيث تضمنت الصفحة عددًا كبيرًا من صور الفتيات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام.أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة لإحدى السيدات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات، تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتى ذلك ضمن جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.