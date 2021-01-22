مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية

استضاف قصر ثقافة الإسماعيلية لجنة مناقشة العروض المسرحية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وذلك خلال الفترة من ٢٠ يناير حتى ٢٢ يناير الجاري، ‪والتى تتكون من المخرج أحمد طه، المهندس محمد هشام، الكاتب متولى حامد.جاءت المناقشة مع المخرجين أيمن عادل فرقة بيت ثقافة بورفواد المسرحية، خالد توفيق لفرقة السويس القومية المسرحية، محمد المالكي لفرقة بورسعيد القومية المسرحية، محمد جمال فرقة قصر ثقافة الإسماعيلية المسرحية، حول نصوص العروض والمقاسات والديكور، بحضور مدير عام ثقافة الإسماعيلية.