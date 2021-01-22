الفلبين: لن نتخلى عن مطالباتنا فى بحر الصين الجنوبى

ذكرت الفلبين أنها لن تتخلى عن مطالبها بأحقيتها فى بحر الصين الجنوبى، فيما تسعى للحصول على إمدادات لقاح من بكين للمساعدة فى القضاء على انتشار فيروس كورونا.وقال كارليتو جالفيز، الذي يرأس عمليات شراء الفلبين للقاح، أمام مجلس الشيوخ: "لن نساوم على حصتنا"، موضحًا فى تصريح سابق، وكان أحد نواب المعارضة قد استدعاه، اليوم الجمعة، عندما قال إنه يجب وضع الخلافات في بحر الصين الجنوبي "جانبًا"، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت العضوة بمجلس الشيوخ عن المعارضة ريزا هونتيفيروس، إن الفلبين يجب ألا تُضعف مطالباتها البحرية مقابل اللقاحات، ما دفع جالفين لإضافة أنه "ربما يجب أن ننحى الخلافات التى لدينا جانب للاحتشاد وراء إنقاذ البشرية".تسد الصين فجوات في الإمدادات الخاصة باللقاح فيما يولى مصنعو الأدوية أولوية للموافقة فى الدول الغنية، وتعهد وزير الخارجية الصينى وانج يى، خلال جولته في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي، بتوفير لقاحات للمنطقة بما فى ذلك التبرع بـ500 ألف جرعة فى الفلبين.